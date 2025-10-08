Как детские игры влияют на пространственное мышление

Новое исследование, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behavior, показало, что стиль игр в дошкольном возрасте может быть связан с развитием пространственного мышления в подростковом возрасте. Данные мастшабного исследования ALSPAC, проведенного в Великобритании, указывают: дети, которые играли в типично «мужские» игры в 3,5 года, через десять лет лучше справлялись с заданиями на мысленное вращение, независимо от пола.

Пространственное мышление и мысленное вращение

Мысленное вращение — это способность представить, как объект повернется в пространстве, и быстро определить, совпадают ли два изображения.

Это ключевой компонент пространственного мышления, который помогает ориентироваться на карте, планировать инженерные конструкции, оценивать движения в спорте и даже анализировать медицинские изображения. Высокая способность к мысленному вращению позволяет быстрее и точнее выполнять такие задачи, низкая — замедляет реакции и повышает количество ошибок.

Половые различия в этих навыках известны: в среднем мальчики показывают более высокие результаты, особенно когда угол поворота объектов велик. Ученые связывают это с биологическими факторами, такими как гормоны, а также с опытом и типичными игровыми предпочтениями.

Игровой стиль как индикатор будущих навыков

Карсон Кунг и Мелисса Хайнс изучали, как раннее игровое поведение связано с мысленным вращением в 13 лет. Для этого использовались данные ALSPAC — масштабного исследования родителей и детей, начавшегося в начале 1990-х годов.

Когда детям было 3,5 года, родители заполняли анкеты о их игровой активности. Исследователи классифицировали детей на группы «мужской стиль», «женский стиль» и контрольную группу с нейтральным поведением. Через десять лет участники выполняли задания теста первичных умственных способностей, оценивающие пространственные навыки.

Результаты показали, что дети, проявлявшие «мужской стиль игры», в среднем демонстрировали лучшие результаты в задачах на мысленное вращение, даже если это были девочки. Связь сохранялась после учета словарного запаса, мелкой моторики и социально-демографических факторов.

Под «мужским стилем игры» в исследованиях психологии и развития детей обычно понимают тип активности, который чаще встречается у мальчиков, но может проявляться и у девочек. Это не значит, что девочки не могут так играть, или что мальчики обязаны выбирать именно эти игры — речь идет о статистических тенденциях. Примеры таких игр включают строительство больших конструкций из кубиков или Лего, где важна точность и понимание, как части соединяются, а также гонки на самодельных трассах с извилистыми поворотами, требующие оценки угла и направления движения.

«Игровые предпочтения ребенка в дошкольном возрасте связаны с тем, как развиваются его навыки ориентации и понимания пространства в подростковом возрасте. Это может оказывать долгосрочное влияние на способности работать с пространственной информацией и решать задачи, требующие воображения объектов в уме», — отмечают авторы.

Это не доказывает прямую причину: возможно, что игры развивают навыки, а возможно, что дети с лучшими способностями к пространственным задачам просто выбирают такие игры.

Тем не менее, работа подчеркивает, что игровой опыт в раннем возрасте может быть важным индикатором и потенциальным инструментом развития когнитивных навыков. Пространственное мышление формируется не только генетикой, но и опытом.