Почему опасно вмешиваться в личную жизнь взрослых детей

Родители могут вмешиваться в личную жизнь взрослых детей только по их просьбе, иначе это грозит конфликтом и отдалением в отношениях. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

По ее словам, в случае появления опасений по поводу жизни детей допустимо аккуратно уточнить ситуацию и задать корректный вопрос, а не давать указания.

«Важно помнить, что взрослый человек несет ответственность за свою жизнь самостоятельно. Прямые указания в духе «ты должен сделать так» являются недопустимыми — это проявление несостоявшейся сепарации, когда родитель продолжает считать себя ответственным за взрослого ребенка. Советы должны быть лишь по запросу и выражены в корректной форме», — подчеркнула Леонова.

Она призвала отказаться от категоричности, морального давления и шантажа, чтобы ребенок не захотел сократить общение с семьей.

Психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мусохранова до этого говорила, что дети могут повторять финансовые ошибки родителей во взрослом возрасте, потому что на их поведение влияют семейные финансовые установки. По ее словам, в этом случае даже увеличение финансовой грамотности может не сработать, потому что это только теоретические знания.