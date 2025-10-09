Психолог рассказал, как детские шоу помогают детям реализоваться

Участие в громких музыкальных конкурсах — это мощный толчок для юного таланта, но он же может и навредить психике ребенка. Ключевую роль в том, как сложится этот опыт и дальнейшая карьера, играют взрослые — родители и педагоги.

© Passion.ru

Яркий пример — история певицы JALAGONIA (Дианы Джалагония). Она участвовала в первом сезоне «Голоса. Дети», где дошла до полуфинала. Несмотря на это, за 10 лет упорной работы она смогла построить успешную сольную карьеру. Ее песня «Дежавю» в этом году получила премию TopHit, а сольный концерт в московском клубе «16 тонн» подтвердил ее статус самостоятельной артистки.

Так как же помочь ребенку пережить и победы, и поражения? На этот вопрос ответил клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

По словам эксперта, главное — сместить фокус с трофеев на личный рост. Взрослым стоит хвалить ребенка не за первое место, а за конкретные улучшения.

«Педагог должен договариваться с ребенком о целях и шагах, а не о кубках и победах. И хвалить именно за то, что ребенок достиг не первого места, а сделал шаг и стал лучше, чем вчера», — советует Самбурский в беседе с Kp.ru.

Он привел в пример JALAGONIA: в шоу она не победила, но это не помешало ей реализовать свои амбиции.

Популярность часто приносит не только славу, но и критику. Психолог уверен, что взрослые должны помочь ребенку правильно на нее реагировать.

«Важно помнить, что критика — почти всегда спутник успеха. Условную рамку "я талантлив или не талантлив" нужно заменить на "я учусь, и обратная связь — это топливо"», — говорит Самбурский.

Чтобы поддержать мотивацию, он рекомендует после выступлений тезисно подводить итоги: что получилось, чему научился, что можно улучшить. Это исключает самоедство и помогает расти.

В завершение Станислав Самбурский назвал главные составляющие формулы успеха для юного артиста.