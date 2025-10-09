Игрушки планируют отправлять на специальную экспертизу

В Госдуме подготовили законопроект, предполагающий введение психолого-педагогической экспертизы для игрушек, сообщила первый зампредседателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в ходе круглого стола на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты» 9 октября.

© Парламентская газета

Инициатива направлена на оценку влияния игрушек на психическое здоровье и нравственное развитие детей, чего не предусматривает действующий порядок сертификации игрушек, пояснила депутат.