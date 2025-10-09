Игрушки планируют отправлять на специальную экспертизу

Игрушки хотят отправлять на психолого-педагогическую экспертизу
В Госдуме подготовили законопроект, предполагающий введение психолого-педагогической экспертизы для игрушек, сообщила первый зампредседателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в ходе круглого стола на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты» 9 октября.
Инициатива направлена на оценку влияния игрушек на психическое здоровье и нравственное развитие детей, чего не предусматривает действующий порядок сертификации игрушек, пояснила депутат.
«Мы уже получили активную реакцию от различных министерств. Нам от этого никуда не уйти для того, чтобы буква закона была. Но он должен быть действенным, а не таким, как в 1998 году, когда закон существовал лишь формально и не работал», — подчеркнула Буцкая.