Депутаты хотят полностью запретить телефоны в школах

В петербургском парламенте обсуждают инициативу о введении полного запрета на использование смартфонов и других гаджетов в стенах школ. О соответствующей инициативе рассказал спикер заксобрания Северной столицы Александр Бельский.

«Дети на уроках сидят в телефонах, играют, занимаются неизвестно чем, только не учебой», – уточнил Александр Бельский.

По мнению депутатов, мобильные устройства негативно влияют на качество образования, отвлекая детей от учебного процесса, пишет «Фонтанка». Необходимо создать продуманную инфраструктуру для хранения устройств на время занятий, а также решить вопрос оперативной связи учеников с родителями. В качестве одного из рабочих вариантов предлагается использовать для экстренной связи классных руководителей.

