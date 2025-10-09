Китай наладил выпуск детских игрушек с ИИ

По состоянию на октябрь 2025 года в Китае работают более 1500 компаний, которые выпускают игрушки с искусственным интеллектом (ИИ). Отмечается, что эти игрушки уже продают не только в Китае, но и в других странах. Однако отзывы о них противоречивые.

Ярким примером является BubblePal — устройство размером с шарик для настольного тенниса, которое крепится к любимой игрушке ребёнка и говорит за неё. В комплекте с устройством идёт приложение для смартфона, где можно выбрать одного из 39 персонажей от диснеевской Эльзы до китайской Нэчжа. Гаджет по цене $149 дебютировал летом 2024 года, и с тех пор он разошёлся тиражом в 200 000 единиц. Игрушку выпускает китайская Haivivi, и работает она на базе ИИ-моделей DeepSeek.

Ещё один примечательный вариант — игрушки в виде медведя, кролика или кактуса, которые выпускает китайский стартап FoloToy. После покупки родители настраивают устройство, которое перенимает их голос и речевые особенности. За весь 2024 год производитель продал 20 000 экземпляров этого товара и столько же только за I квартал 2025 года — по итогам всего 2025 года компания рассчитывает реализовать 300 000 единиц.

Родители отзываются об игрушках с ИИ по-разному. Одни сетуют, что BubblePal даёт слишком многословные ответы, и ребёнок теряет интерес; другие жалуются на неразборчивую речь ИИ и потребность жать кнопку, что может быть сложно для малышей; третьи вообще говорят, что для ребёнка нет разницы, есть у игрушки ИИ или нет — больше всего детям хочется играть с родительскими смартфонами, сообщает 3dnews.ru.

