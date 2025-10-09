В Госдуме высказались о внедрении кокошника в школьную форму

Депутат Госдумы Ксения Горячева высказалась о предложении внедрить кокошник в школьную форму. Детали разговора с ней публикует Shot.

© РИА Новости

По словам чиновницы, в коллекции которой 30 кокошников из разных мест России, традиционный головной убор не стоит вводить в школьную форму.

«Пусть это будет по любви, чтобы головной убор не потерял своего очарования», — заявила она.

Ранее стало известно, что россиянки принялись скупать кокошники после одобрения данного аксессуара президентом России Владимиром Путиным. После высказываний президента о тренде на русские народные наряды количество заказов кокошников резко возросло. Так, у одного продавца маркетплейса за вечер прибавилось 60 заявок на упомянутый аксессуар. В топе — красные кокошники-ободки на современный лад.