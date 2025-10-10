В Госдуме предложили защитить детей от «чудовищ» и «голов из унитаза»

В Государственной думе 9 октября обсудили предложения по контролю за детскими игрушками. Обсуждение состоялось на круглом столе под названием «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты», сообщает газета «Коммерсантъ».

© Газета.Ru

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила в ходе мероприятия, что сейчас игрушки становятся инструментом информационной войны. По ее словам, они «могут подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь».

Депутат также отметила, что «под влиянием западной культуры» производят все более зловещие игрушки.

«Клыки, рога — это стало уже нормой. Детям специально стирают границы добра и зла, подменяя одно другим»,— отметила парламентарий.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что уже были сделаны первые шаги к борьбе с «неправильными» игрушками. Она пояснила, что депутаты подготовили законопроект о психолого-педагогической экспертизе таких товаров и «уже получили активную реакцию от различных министерств». По словам Буцкой, именно из-за отсутствия этой экспертизы растут «продажи синих чудовищ с улыбкой», а на полках детских магазинов лежат «гробики, голова, которая выскакивает из унитаза». «Такого происходить не будет» после принятия закона, подчеркнула она.

В сентябре Лантратова предложила запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах.