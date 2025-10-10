Московская область проведет экспериментальное ОГЭ

Информация появилась в официальном Telegram-канале регионального министерства образования.

© РИА Новости

«Подмосковье присоединится к эксперименту по упрощённому поступлению в колледжи после девятого класса. Школьники, желающие пойти туда, должны будут сдать только два экзамена ОГЭ — по русскому языку и математике», — говорится в публикации.

В начале октября министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об увеличении числа участников эксперимента по упрощённой сдаче Основного государственного экзамена. К уже участвующим в нём Москве, Санкт-Петербургу и Липецкой области могут присоединиться Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

Министр добавил, что период проведения эксперимента предлагается продлить до 2029 года — это необходимо для получения более значимых результатов.