Стоматолог рассказал, как сохранить зубы ребенка здоровыми

Здоровье зубов ребенка закладывается с самого раннего возраста, и родители играют в этом процессе ключевую роль. Врач-стоматолог Роман Вольберг рассказал «Вечерней Москве» об основных принципах, которые помогут сохранить детские зубы здоровыми на долгие годы.

© Вечерняя Москва

Гигиена с первого зуба

По его словам, многие родители ошибочно полагают, что молочные зубы не требуют особого ухода — и это глубокое заблуждение. Начинать регулярную чистку необходимо с появлением первого зуба.

«Для самых маленьких используйте специальные силиконовые напальчники или мягкие детские щетки. Главное — приучить ребенка к ежедневной гигиене полости рта с раннего возраста», — сказал он.

Особенности ухода за детскими зубами

Основной принцип ухода за детскими зубами остается неизменным: самое главное — это чистить их щеткой и выбирать правильную зубную пасту:

«Выбор правильной зубной пасты для ребенка — это не менее важный вопрос, чем техника чистки зубов. Многие родители не знают, что некоторые компоненты в зубных пастах могут быть опасными для детского организма».

Какие пасты не стоит использовать

Пасты с антисептиками

Не рекомендуется использовать пасты с антисептиками без назначения врача. Они могут нарушить естественную микрофлору полости рта, что приводит к дисбактериозу и повышенному риску грибковых инфекций.

Отбеливающие пасты

Отбеливающие пасты с высоким индексом абразивности (RDA) могут серьезно повредить эмаль или десны ребенка. Детская эмаль обычно более чувствительна к пастам с высокой абразивностью, поэтому агрессивные абразивы противопоказаны.

Контроль содержания фтора

Специалист предупредил, что пасты с высоким содержанием фтора опасны, так как маленькие дети часто проглатывают зубную пасту. Важно строго контролировать содержание фтора (ppm).

От нуля до трех лет: паста с фтором от 1000 ppm, но количество — размером с рисовое зерно.

От трех до шести лет: паста с фтором 1000–1450 ppm, количество — размером с горошину.

После шести лет можно переходить на взрослые пасты (1450 ppm и выше), если ребенок уверенно полощет рот и не глотает пасту.

Опасные компоненты в детских пастах

Стоматолог подчеркнул, что нужно категорически избегать паст, содержащих следующие компоненты:

Лаурилсульфат натрия (SLS / E487) — пенообразующий агент, который может вызывать сухость и раздражение слизистой оболочки рта, аллергические реакции, особенно у детей с предрасположенностью.

Искусственные антисептики (хлоргексидин, триклозан) — разрушают не только вредную, но и полезную микрофлору полости рта, что может привести к дисбактериозу и грибковым инфекциям (например, стоматиту). Разрешены только для краткосрочного использования по строгим медицинским показаниям.

Красители и консерванты (парабены, PEG) — могут быть потенциальными аллергенами. Особенно избегайте паст с яркими, «кислотными» цветами.

Сахарин — хотя он и разрешен в небольших дозах, это все же искусственный подсластитель, которого лучше избегать в детских продуктах.

Регулярное наблюдение у специалиста

Собеседник «ВМ» отметил, что у детей значительно меньше мотивации и навыков для осуществления самостоятельной гигиены полости рта. Ребенок не понимает долгосрочных последствий плохого ухода за зубами и не может качественно выполнять все необходимые процедуры.

«Именно поэтому крайне важно не только контролировать гигиену, но и регулярно посещать стоматолога, чтобы индивидуальная гигиена проводилась на должном уровне под профессиональным контролем», — считает он.

Эксперт отметил, что первый визит к стоматологу должен состояться в период появления первых зубов. Это не только позволит выявить возможные проблемы на раннем этапе, но и поможет ребенку привыкнуть к стоматологическому кабинету в спокойной обстановке.

«Дальнейшее динамическое наблюдение должно проводиться каждые три–шесть месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей и рисков развития кариеса у конкретного ребенка», — говорит Вольберг.

Специалист напомнил, что регулярное диспансерное наблюдение включает не только осмотр, но и проведение рентгенологических исследований при необходимости. Современные цифровые снимки позволяют выявить кариес на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и менее травматично.

Правильное питание — основа здоровья зубов

По его мнению, одним из главных врагов детских зубов является кариесогенная диета, богатая сахарами и простыми углеводами. Постарайтесь максимально ограничить:

сладкие газированные напитки;

конфеты и шоколад;

печенье и выпечку;

пакетированные соки.

«Важно помнить, что частота потребления сладкого важнее количества. Лучше съесть порцию сладкого за один раз, чем растягивать это удовольствие на весь день», — сообщил он.

Раннее Роман Вольберг рассказал «Вечерней Москве», могут ли гены повлиять на здоровье зубов.