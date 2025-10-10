Как распознать психосоматические боли в животе у ребенка

Боли в животе возникают у многих детей на разных этапах их роста и развития. Не всегда они вызваны проблемами с желудочно-кишечным трактом: иногда это может быть проявление психосоматических симптомов. Какими могут быть причины боли в животе у детей и когда стоит обратиться к психологу, «Вечерней Москве» рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского Университета Павел Бережанский.

© Вечерняя Москва

По его словам, проблемы с животом у детей условно можно разделить на несколько групп. Так, маленькие дети часто страдают от коликов, которые в большинстве случаев возникают вечером.

«Колики у детей сопровождаются приступом плача. Дети поджимают ножки, и у них все проходит. Также в этой ситуации можно помочь ребенку, сделав массаж живота. Если после этого боль проходит, значит, речь идет о кишечных коликах, если все это совпадает с возрастом», — объяснил врач.

Вторая группа — это инфекционные заболевания. Инфекция может сопровождаться слабостью, усталостью и болями без повышения температуры.

«Но чаще всего при инфекции повышается температура, присутствуют рвота и жидкий стул. Идут выраженное недомогание и потеря аппетита. Это исключает психосоматическую боль, которая, можно сказать, появляется от нервов», — указал педиатр.

Третья группа — психосоматические боли, при которых возникает ощущение сухости во рту. Чаще всего она проявляется в стрессовых ситуациях и может произойти в любое время суток.

«Стрессовые ситуации могут быть любыми. Это, по сути, все события, которые происходят в жизни ребенка: сборы в детский сад, какой-то конфликт, некупленная игрушка, необходимость идти на какое-то дополнительное занятие. В общем, любое событие в жизни для ребенка может быть стрессом с точки зрения психики», — обратил внимание собеседник «ВМ».

Дети с психосоматической болью всегда могут указать точное место, где именно у них болит. При инфекции они этого не сделают. Кроме того, отсутствие признаков интоксикации говорит о том, что боль имеет психосоматическое происхождение, а не инфекционное.

«В животе находится большое количество нервных систем. Там есть вегетативная нервная система. У кого-то она более активная, у кого-то — менее. Когда взрослый человек идет на экзамен или стрессовое собеседование, у него может прихватить живот. Это тоже работа нервной системы и психосоматические проявления», — добавил Бережанский.

При появлении подозрений на психосоматическую боль в животе в первую очередь необходимо обратиться к педиатру. Перед визитом нужно подготовить небольшой журнал, в котором родители будут вести записи: когда за последнее время появлялась боль и с чем она была связана, какой у нее был характер, сопутствующие симптомы (были ли рвота, выраженная головная боль, плач, есть ли признаки интоксикации.

«Тревожные симптомы, которые указывают на то, что нужно уже обратиться к психологу, психиатру и неврологу, — это сильная боль, которая возникает в одно и то же время и не проходит более часа; если из-за этой боли он отказывается от еды и теряет вес, не набирает массу», — перечислил педиатр.

На фоне боли может возникнуть рвота или незначительно повыситься температура. Родителям важно обращать на это внимание, как и на сильное напряжение мышц, вплоть до спазма. В последнем случае необходимо немедленно обратиться к врачу и показать ребенка неврологу, заключил Бережанский.

Если новорожденный ребенок плачет более трех часов в день чаще трех раз в неделю, то у него с большой вероятностью происходят колики. Что делать и чего не делать в этом случае, узнала «Вечерняя Москва».