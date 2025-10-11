Названы первые «звоночки» проблем с позвоночником у ребенка

Здоровый позвоночник у ребенка формируется в возрасте шести–семи лет, когда происходит период активного роста ребенка.

«Насторожить родителей должны боли в руках и плечах без понятных причин — такие боли могут свидетельствовать о проблемах с шейным отделом позвоночника. Болезненные ощущения в задней части бедра, икре или даже стопе могут быть связаны с нарушениями в функциональности поясничного отдела, а грудной отдел позвоночника отдает болью в груди, которую можно ошибочно принять за сердечные боли», — рассказал врач-ортопед Владимир Барашкин.

Такие симптомы могут появляться из-за слабого мышечного корсета, отсутствия физической активности и неподходящего спального места, пояснил специалист.

Врач рекомендует обратить внимание на несколько факторов, пишет Газета.ру.

По его словам, матрас и подушка должны обеспечивать расслабление позвоночника и правильное положение тела. Для малышей стоит использовать жесткие матрасы, а для школьников — средней жесткости.

Врач Барашки отметил, что стол должен быть на 2–3 см выше локтей сидящего, стул — с опорой для спины, а ноги должны стоять на полу, образуя прямой или тупой угол в коленях.

Для укрепления мышц спины подходят занятия на фитболе и фехтование. Эти виды тренировок развивают координацию, осанку, гибкость и равномерно нагружают мышцы, уточнил врач.

