Малыш ради лайков: чем опасен тренд на беременность ради красоты

До России дошел странный тренд — «беременность ради красоты». Эксперт в сфере здравоохранения, врач, предприниматель Роман Фишкин рассказал «Вечерней Москве», что на самом деле стоит за идеей беременеть ради вау-эффекта.

Рождение малыша — это момент, который невозможно описать словами. Первые минуты, часы и дни с новорожденным наполнены радостью. Каждое его движение для мамы — это чудо. Безусловно, у материнства — множество плюсов. Но от мысли, что беременностью кто-то пытается заменить поход к косметологу, становится как-то противно.

Вообще миф, что все беременные женщины превращаются в красавиц, не возник на пустом месте. Он основан на временных явлениях, которые ошибочно принимают за устойчивое улучшение внешности.

Во время беременности резко повышается уровень эстрогенов и прогестерона. Это может привести к улучшению состояния кожи и волос. Эстрогены продлевают фазу роста волос, делая их более густыми и блестящими. Они же могут стимулировать выработку кожного сала, что у некоторых женщин временно разглаживает кожу и придает ей «румянец». Однако у многих девушек, носящих ребенка под сердцем, беременность приводит к обратному эффекту — пигментации, акне, повышенной жирности кожи, — отметил Фишкин.

Все позитивные эффекты тоже обычно носят временный характер.

После родов, с падением уровня гормонов, начинается обратный процесс: волосы усиленно выпадают. Гормональный фон приходит в норму, что может вернуть все прежние проблемы с кожей или создать новые, фигура претерпевает значительные изменения, — дополнил Роман Фишкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Полагаться на беременность как на средство для улучшения внешности — это игра в русскую рулетку с очень высокими рисками и крайне недолговечным «выигрышем». Это не косметическая процедура, а серьезнейший физиологический процесс с долгосрочными последствиями для организма.

Кстати, есть еще пара мифов о беременности.

Например, многие считают, что будущей маме «нужно есть за двоих». Но качество питания важнее количества. Прибавка в весе должна быть контролируемой (в среднем 10–15 кг). То, что беременным нельзя заниматься спортом, тоже миф. Если беременность протекает без осложнений, умеренная физическая активность (ходьба, плавание, йога для беременных, специальный фитнес) не просто разрешена, а полезна, — объяснил врач.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Валуева, дипломированный психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием:

Если девушка беременеет ради лайков или внешности, то это свидетельствует о глубокой психологической травме, которая может привести к постродовому стрессу. Беременность — это не инструмент для улучшения самооценки или борьбы с кризисом в отношениях. Конечно, дети — это хорошо, но рожать их стоит, только если вы хотите семью, а не эффектную внешность.

ФАКТ

После родов организм восстанавливается месяцы, а иногда и годы. Все последствия гормонального стресса нужно проработать вместе с врачами.

Нередко молодые мамы не испытают любви к новорожденному. Является ли нормой отсутствие нежных чувств к ребенку после его появления на свет и может ли это пройти без сторонней помощи, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Андреем Зберовским.