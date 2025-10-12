Из троечника в отличника: пять лучших продуктов для мозга вашего школьника

Мозг ребенка ежедневно вынужден перерабатывать огромное количество информации. А уж с началом учебного года этот поток кратно увеличивается. С учетом растущей с каждым годом нагрузки на школьников, немудрено, что многие с трудом справляются со школьной программой и начинают «хватать» тройки и двойки. Конечно, снижение успеваемости может быть следствием многих факторов, начиная от атмосферы в семье ребенка, его круга общения, возраста и так далее. Но одной из причин, которую родители редко учитывают, является и питание. Детский гастроэнтеролог Ольга Горячева в беседе с WomanHit перечислила топ−5 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе ученика.

Жирная рыба

Ее можно включать в рацион в любых видах: слабосоленую, запеченную, тушеную, в составе салатов, закусок или в качестве основного блюда. Идеально, если ребенок будет есть рыбу хотя бы пару раз в неделю.

Орехи

«Небольшая горсть орехов (как раз по размеру детской ладошки) должна стать ежедневным перекусом вашего ученика. Орехи помогают стимулировать память и позволяют лучше концентрироваться и усваивать новые знания. К слову, ягоды имеют примерно тот же эффект, так что можно и нужно чередовать перекусы», — говорит медик.

Брокколи и свежая зелень

Зелень и любые овощи зеленого цвета богаты железом, которое помогает снабжать мозг кислородом, витамином К, стоящим на страже сосудов мозга, а также веществами, стимулирующими умственную активность.

Темный шоколад

Этот не только эффективный, но и вкусный стимулятор тоже помогает детям справляться с высокой нагрузкой.

«В качестве перекуса отлично подойдет шоколад с содержанием какао не менее 55%. Ну и перебарщивать не нужно. 3—4 дольки — вполне достаточная порция», — посняет эксперт.

Яйца

Яичницы и омлеты на завтрак перед школой — лучший вариант. Холин в составе желтка необходим для синтеза ацетилхолина, передатчика сигналов между нервными клетками. Это напрямую влияет на память (как кратковременную, так и долговременную), концентрацию внимания и общую интеллектуальную активность. Также холин содержится и в печени. Если ребенок не очень любит этот продукт, можно приготовить домашний паштет или оладушки.