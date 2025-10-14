Хирурги спасли родившегося с «третьим глазом» мальчика

В Великобритании появился на свет мальчик с редко встречающейся аномалией в виде образования на лбу, похожим на третий глаз. Об этом пишет британская газета The Mirror.

«УЗИ на 22-й неделе выявило аномалию: у малыша заподозрили энцефалоцеле — дефект, при котором часть мозга выпячивается через отверстие в черепе. Малыш родился с большим мешочком жидкости на лбу, похожим на пузырь», — отмечается в статье.

Как сообщает The Mirror, ребенку провели сложную 11-часовую операцию по удалению образования. Мать мальчика, которого назвали Лиам, поведала, что лечение продолжается, так как этот серьезный диагноз сопряжен со множеством сопутствующих заболеваний.

Ранее хирурги из университета Мансура, Египет, вырезали близнеца-паразита из живота 11-дневной девочки. Он развивался за счет полноценной сестры, питаясь от ее артерии.