Объяснено, как родители формируют у детей РПП

Сегодня дети в основном страдают от избыточного веса, потому что потребляют одни углеводы и очень мало двигаются, это и приводит к развитию у них РПП. Об этом НСН заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

В России стали чаще диагностировать у школьников расстройства пищевого поведения (РПП), пишут «Известия». Речь идет прежде всего об анорексии и булимии. Так, по последним данным, ими могут страдать до 4,5% подростков, то есть практически каждый 20-й. Продеус раскрыл, откуда у детей берутся проблемы с питанием.

«На это влияет отсутствие нормальных пищевых привычек дома. Потому что дети обучаются им с детства. Если дома у родителей нет нормальных пищевых привычек, то детям самим выправлять ситуацию по жизни очень сложно. Также, к сожалению, большое количество детей имеют гиподинамию. То есть их количество активности совершенно не сочетается с тем количеством калорий, которые они употребляют. Дети меньше гуляют, больше сидят дома за компьютером, в гаджетах, они просто не тратят энергию. И в основном это как раз не булимия. Она может быть откатом и происходить от того, что значимо большее число детей имеет избыточный вес», - пояснил он.

Продеус призвал родителей тщательно заниматься своим рационом и своих детей, обращать внимание, чтобы он обязательно включал овощи и клетчатку.

«Родители должны продумывать нормальный рацион, чтобы не было неадекватных перекусов, чтобы приемы пищи включали овощи, фрукты, зелень, клетчатку, белок, а не только углеводы. По идее, сегодня люди находятся преимущественно на углеводном рационе. Овощи и клетчатку едят крайне мало. Разнообразие в белке тоже небольшое. К сожалению, в рационе преобладают макароны, картошка, пицца», - подытожил он.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила НСН, что иногда ребенок ест много жирной пищи, потому что он успокаивает себя от стресса, и в таких случаях требуется психолог.