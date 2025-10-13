Психолог рассказала, как провести школьные каникулы с пользой для всей семьи

Психолог Дарья Дугенцова поделилась в беседе с RT советами о том, как организовать время в период школьных каникул. По её словам, каникулы — это отличная возможность заняться тем, на что не хватает времени в учебный период.

Эксперт рекомендует выполнять школьные задания в первые дни каникул, чтобы освободить остальное время для отдыха.

«Если ребёнку задали домашнее задание, постарайтесь сделать его сразу, в первый или второй день. Тогда позже можно будет спокойно переключиться на полноценный отдых», — отметила Дугенцова.

По её мнению, младшим школьникам полезно проводить время активно: бегать, прыгать, играть на свежем воздухе. Подросткам же стоит дать возможность больше отдыхать и расслабляться.

«Пусть поленится, полежит дома или съездит на природу. Это поможет восстановить силы», — сказала психолог.

Дугенцова также советует планировать семейные активности так, чтобы они были интересны каждому. Она предложила обсудить в кругу семьи, какие виды отдыха нравятся каждому члену, и объединить их в план.

Например, можно запланировать три дня: первый — мамины развлечения, второй — папины, третий — детские.

Особое внимание специалист обращает на необходимость качественного совместного времени без гаджетов. По её словам, важно после работы и учёбы уделять ребёнку внимание, проводить время вместе, общаться и заниматься совместными делами.

