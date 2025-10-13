Психолог Зязина: катание на велосипеде помогает справиться со стрессом

Клинический и спортивный психолог, научный сотрудник лаборатории психологии спорта Московского института психоанализа Наталия Зязина рассказала, что катание на велосипеде помогает справиться со стрессом.

«По биомеханической структуре движений велоспорт относится к циклическим видам физической активности, что подразумевает повторение одного и того же цикла — круга движений», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, такие занятия, сравнимые с медитацией, помогают активировать все системы организма и регулировать нервно-психическое напряжение.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН выразил мнение, что длительное депрессивное состояние способно спровоцировать другие заболевания.