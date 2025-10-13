Детей предложили ставить в очередь в детсад автоматически

Во фракции "Новые люди" предложили автоматически ставить в очередь в детский сад и школу сразу при рождении ребенка. Такой запрос депутаты отправили в Минцифры.

Автоматическая постановка на очередь существенно упростит жизнь молодым семьям, считают авторы.

«Родителям не придется тратить время на посещение учреждений, собирать документы и отслеживать сроки подачи - все данные будут переданы в систему один раз, при регистрации рождения, — говорится в письме. — Это повысит прозрачность и удобство предоставления госуслуг, обеспечит равные стартовые возможности для детей».

Предлагаемые изменения в случае реализации позволят автоматически ставить детей в очередь в детский сад и школу по желанию родителей при регистрации рождения. Авторы обращения просят определить порядок взаимодействия ЗАГС, портала "Госуслуги" и региональных информационных систем образования, чтобы граждане могли заранее и без лишних формальностей резервировать место для ребенка в выбранном образовательном учреждении.

Пока что зачисление детей в детские сады и школы, как указали депутаты, происходит на основании личного заявления родителей и только при наличии свободных мест. Семье приходится самостоятельно подавать заявление, прилагая паспорт, свидетельство о рождении и другие документы, либо лично посещая департамент образования, либо заполняя форму на портале "Госуслуги" или mos.ru.