Как часто могут болеть маленькие дети

Наверное, всем родителям знакома история о том, как отводишь ребенка в садик: неделю вроде бы все нормально, а потом откуда-то возникает двухнедельная болезнь. Но, вообще-то, это не всегда повод бить тревогу.

© Unsplash

Здоровый ребенок за год может болеть около десяти-двенадцати раз — это почти каждый месяц. Это нормальная история, если нет осложнений, просто иммунитет еще формируется. Больше всего не везет малышам до трех лет, потому что от других детей они хватают кучу новых вирусов.

К пяти-шести годам дети болеют уже реже — примерно пять-шесть раз в год. Если же ребенок часто болеет серьезными инфекциями, например, дважды в год получает пневмонию, отит или синусит, это повод обязательно обсудить ситуацию с педиатром.

Ранее «ГлагоL» писал о семи вещах и фразах, которые дети точно запомнят и вряд ли простят родителям. Это те слова, которые лучше даже не вспоминать при разговоре с ребенком.