Психиатр ответил, что делать, если у ребенка развилась депрессия

Врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина рекомендовала при детской депрессии в первую очередь обратиться к психологу.

«Если он говорит, что нарушения чуть глубже, чем состояния, с которыми можно справиться, то тогда идти дальше к психотерапевту или к психиатру», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, при подтверждении диагноза в лечении ребёнка применяются те же методы, что и у взрослых, — психотерапия и медикаменты.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН выразил мнение, что длительное депрессивное состояние способно спровоцировать другие заболевания.