Психолог назвала «красные флаги» в поведении ребенка

Врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина перечислила «красные флаги» в поведении ребенка. В беседе с «Радио 1» она отметила, что осенние перепады настроения у несовершеннолетних связаны с сочетанием биологических и социальных факторов.

По словам Пичугиной, в это время года меняются циркадные ритмы и продолжительность светового дня, а мозг подстраивается под новые условия. При этом ритм жизни остается прежним, а учебный год добавляет нагрузки.

Она подчеркнула, что важно различать обычную усталость и клиническое состояние. Первые сигналы часто проявляются через сон и питание: если ребенок не может уснуть, просыпается вялым или теряет аппетит, это повод насторожиться.

Особое внимание стоит обратить и на изменения в поведении: панические атаки, рвоту, появление страхов или стремление изолироваться — всё это тревожные признаки. Наиболее уязвимыми считаются дети 9–10 лет.

Профилактика включает соблюдение режима дня, прогулки, сбалансированное питание и адекватную учебную нагрузку.

