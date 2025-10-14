Стало известно, сколько детей страдают от ожирения

В 70-е годы ожирение было диагностировано лишь у 11 млн детей, а сегодня эта цифра выросла более чем в 10 раз, заявил в пресс-центре НСН Артем Опальницкий.

Самый опасный возраст у ребенка, когда его вес может стать избыточным, это 5-10 лет, именно тогда нужно активно следить за его подвижностью. Об этом в пресс-центре НСН рассказал фитнес-тренер и нутрициолог Артем Опальницкий.

«Если мы берем 70-е годы, то ожирение было диагностировано лишь у 11 млн детей. Это было не так много. Но в 2020 году, по данным ВОЗ, ожирение было уже у 39 млн детей. По новым данным, более 125 млн детей живут с избыточным весом, если брать не только детей, но и подростков. Как правило, самый опасный возраст, когда у детей диагностируется ожирение – это 5-10 лет. Это тот момент, когда нужно уделить большое внимание подвижности и активности детей. Смотреть, что они делают дома – это гаджеты, телевизоры и т.д. Как правило, после 10 лет очень сложно что-то поменять. Есть статистика, которая показывает, что если у ребенка до 10 лет было ожирение, то после 10 лет в 80% случаев оно сохраняется», - поделился он.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил НСН, что сегодня дети в основном страдают от избыточного веса, потому что потребляют одни углеводы и очень мало двигаются, это и приводит к развитию у них РПП