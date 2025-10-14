Родители смогут посещать школьные собрания онлайн

Депутаты от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Антон Ткачев направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас родителям школьников и воспитанников детских садов приходится тратить значительное количество времени вечером на посещение родительских собраний, поскольку средняя продолжительность одного такого собрания с учетом дороги туда и обратно составляет от 2 до 3 часов.

"Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить профильным департаментам Министерства просвещения Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", предусматривающих закрепление права посещения родительских собраний в онлайн-формате во всех школах России", - указано в письме.

Авторы запроса считают, что введение такой возможности позволит родителям существенно сэкономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, облегчить вовлечение тех родителей, которые по состоянию здоровья или из-за иных объективных причин не могут посетить школу лично.