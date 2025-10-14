Нутрициолог рассказал, как менять пищевые привычки ребенка

Как правило, если у ребенка был полноценный прием пищи, то ему потом и не хочется сладкого, заявил в пресс-центре НСН Артем Опальницкий.

Фитнес-тренер и нутрициолог Артем Опальницкий в пресс-центре НСН заявил, что не нужно полностью ограничивать ребенка в сладостях и фастфуде, но у него должен быть четкий завтрак, обед и ужин из здоровой еды.

«Безусловно, можно давать послабления. Но основу рациона должны составлять здоровые продукты, то есть должен быть четкий обед, завтрак, ужин. Как правило, если есть такой режим, то ребенку уже и не будет хотеться сладкого и фастфуда. По своему ребенку могу заметить, что после основного приема пищи ему в 70% случаев уже не хочется чего-то еще. Это не говорит о том, что стоит полностью запретить вредную пищу. Сладкое и фастфуд можно потихоньку внедрять в рацион, но это не должна быть основа питания. Дети очень хорошо привыкают к режиму в питании», - рассказал он.

