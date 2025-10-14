Врач объяснил, почему нельзя упустить питание детей в пубертат

Если в подростковом возрасте дети сохранят вредные пищевые привычки, то потом так и останутся с избыточным весом, заявил в пресс-центре НСН Андрей Продеус.

© nsn.fm

Очень важно контролировать питание ребенка в период полового созревания, когда подростки по естественным причинам немного набирают массу тела. Об этом в пресс-центре НСН заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«И мальчики, и девочки, а девочки даже чуть больше, входя в пубертат, набирают немного жирка. Это гормональная перестройка. Если в этот момент у ребенка не будет меняться рацион к лучшему, тогда в процессе гормональной перестройки он так и закрепится в этой избыточной массе тела. Потом они уже вытягиваются, и эти "пухляши" становятся «нормостениками» – людьми с нормальной массой тела. Рацион должен содержать и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатку, а не состоять на 90% из углеводов», - рассказал он.

Ранее Продеус заявил НСН, что дети в основном страдают от избыточного веса, потому что потребляют одни углеводы и очень мало двигаются, это и приводит к развитию у них РПП.