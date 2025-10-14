Буллеры вымогают у ребенка деньги: как действовать родителям

В Санкт-Петербурге 11-летний школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы они перестали его обижать. Мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. Как родителям стоит поступать в такой ситуации и как убедить ребенка рассказывать о подобных ситуациях, не доводя дело до полиции, «Вечерняя Москва» узнала у психолога, доцента кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяны Яничевой.

Можно ли решить проблему мирным путем

Если ребенок, не выдержав давления, все же пошел на поводу у обидчиков и заплатил им деньги, не стоит его ругать. Не нужно также провоцировать своего ребенка на агрессию и советовать «давать сдачи», угрожать обидчикам родителями или учителями. Это их только раззадорит.

«Это совсем неконструктивная история. Потому что если вы посоветуете ребенку в следующий раз дать обидчикам кулаком по носу, вы, возможно, воспитаете нового агрессора. И уже ваш ребенок станет задирой. Не нужно советовать ребенку пугать обидчиков тем, что сейчас придет папа или старший брат и со всеми разберется. Нужно учить ребенка держать себя в руках, не плакать и не нервничать, а спокойно разговаривать с агрессорами, говорить им: "Мне сейчас не до вас". Это очень сильно отрезвляет буллеров», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

По словам психолога, в первую очередь нужно попробовать решить ситуацию мирным путем. Для начала — связаться с родителями буллеров и объяснить им ситуацию.

«Нередко бывает так, что родители даже не знают, что творят их дети и что они вообще способны на такие поступки. Можно договориться встретиться со всеми участниками конфликта и поговорить, договориться вернуть деньги и добиться перемирия. Иногда можно привлечь специально обученных людей — медиаторов, которые помогают решить такие кризисные ситуации», — рассказала эксперт.

При этом, по словам Яничевой, нужно осознавать возможные последствия такой беседы с родителями обидчиков. Ведь в худшем случае буллеры могут попытаться отомстить вашему ребенку за то, что тот на них наябедничал.

«Если удается достучаться до родителей обидчиков, то нужно попросить их: "Если вы будете беседовать со своими детьми, ругать их и так далее, то мне бы не хотелось бы, чтобы мой ребенок пострадал от этого". И все равно нужно будет проявлять бдительность и следить за ребенком, чтобы потом ему не начали мстить те же самые обидчики. Но не перебарщивать», — считает психолог.

Если родители обидчиков отказываются хоть как-то реагировать на произошедшее, стоит побеседовать с учителями, добавила эксперт. Если педагоги пользуются у детей уважением, они могут убедить их вернуть деньги и прекратить травлю. Также можно обратиться к директору.

«Если совсем не хочется доводить дело до полиции, можно обратиться в органы опеки и попросить проверить семью обидчиков. А в крайнем случае — обращаться в полицию», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Как предотвратить такую ситуацию

Дети почти никогда не травят других ребят просто так. По словам Татьяны Яничевой, чаще всего буллеры выбирают в качестве жертвы скромных, молчаливых и плаксивых детей, которые не могут дать им отпор. Поэтому, чтобы предотвратить подобные ситуации, психолог рекомендовала в первую очередь воспитывать в ребенке уверенность.

«Нужно понимать, что робость — это признак того, что ребенка как-то угнетают в семье. Поэтому родителям от этого нужно отучаться. А ребенку нужно прививать уверенность. Самый простой способ — это поощрение успехов. Когда ребенок получает в школе пятерку, нужно это отмечать, а не говорить: "Конечно, ты получил пятерку, еще бы не получил!". А если ребенок совершает какой-то проступок, не нужно его ругать, обвинять, наказывать и лишать, например, гаджетов. Нужно предлагать ему вместе подумать, как решить эту проблему. Ни в коем случае нельзя сравнивать ребенка с другими: от этого он станет только более неуверенным», — объяснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что важно изначально выстроить с ребенком доверительные отношения: узнавать, как у него дела, что интересного было в школе. Стоит попытаться разобраться в его интересах, например в какой-нибудь видеоигре. При этом нужно соблюдать четкую грань и не навязываться.

«Если ребенок не хочет вам что-то рассказывать, не нужно у него это выпытывать. Это его только оттолкнет, и он либо вообще перестанет делиться с вами переживаниями, либо начнет врать. Поэтому стоит аккуратно наблюдать со стороны, чем занимается ребенок, хорошо ли он спит, в каком настроении пребывает. Можно попробовать побеседовать с учителями или родителями друзей ребенка, но очень аккуратно и деликатно, чтобы ребенок об этом не узнал», — рассуждает Яничева.

Порой травля в школе приводит к серьезным и даже трагическим последствиям, когда жертвы начинают мстить обидчикам. В апреле 11-летний школьник напал с ножом на одноклассницу и пырнул охранника в Новом Уренгое (ЯНАО). Мальчика постоянно травили другие дети, из-за чего он и раньше на них нападал. Также подросток состоял на учете у психиатра.

В сентябре 2024 года семиклассник из Челябинска напал с молотком на одноклассников во время урока. В результате пострадали четверо детей, двоих доставили на операцию с черепно-мозговыми травмами. Также в больницу попала учительница, которая пыталась дать нападавшему отпор. Злоумышленника задержали, когда тот после нападения попытался покончить с собой.