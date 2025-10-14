Учитель призвал не лишать школьников сосисок

Если учащихся перевести на салаты и фрукты, они закажут «вредную» еду через доставку, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

© ТАСС

Школьные столовые предлагают ученикам полезные каши, но дома их приучают к вредной еде, рассказал НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Депутат Амир Хамитов направил обращение в минобразования Московской области с предложением изменить рацион питания в подмосковных школах. По его мнению, в целях борьбы с ожирением и развития здоровых привычек из меню следует убрать пиццу, сосиски в тесте и снеки, заменив их салатами и фруктами, передает РИА Новости. По словам депутата, такой эксперимент уже проводят в нескольких школах Воронежской области. Столичные педагоги такую идею назвали несостоятельной.

«В наших школах предлагают совершенно замечательные блюда, например, очень вкусную кашу, а дети ее не едят. Поэтому приходится огнем и мечом заставлять их это есть, а потом они входят во вкус. Очень полезный салат из морских водорослей просто выкидывается. У нас стоят печи, где выпекается замечательный высокий омлет — тоже приходится палкой заставлять это есть, потому что они хотят попкорн, хот-доги — все то, что действительно ведет к ожирению. Детей дома приучают ко всяким пиццам. Поэтому инициатива правильная, но здесь есть и другая сторона», — считает Ямбург.

По мнению собеседника НСН, если школа не предложит ученикам необходимые перекусы, они найдут вредную еду самостоятельно.

«Не надо быть экстремистом, не надо все доводить до абсурда. Дети, учитывая дополнительное образование, кружки и секции, находятся часто в школе чуть ли не до восьми часов вечера, и буфет дает возможность перекуса. В этом буфете тоже есть яблоки и детская пицца. А иначе очень опасно: сегодня любой старшеклассник может заказать себе доставку, а если он отравится, директор будет отвечать. Или пойдет в ближайший ларек и там все купит», — считает заслуженный учитель.

Школьное меню приходится делать более разнообразным и необычным, так как дети вне школы ходят в рестораны быстрого питания, а котлетам предпочитают наггетсы, рассказала ранее НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.