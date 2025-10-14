Специалист объяснил, почему родители не должны делать поделки за детей

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что участие взрослых в детском творчестве может навредить развитию ребёнка.

© Freepik

«Когда родители делают поделки за ребёнка или покупают их в интернете — они лишают его главного: уверенности в собственных силах», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, нередко взрослые стараются выделиться и выиграть конкурс в школе или детском саду, чтобы показать, что они лучшие родители, но при этом забывают, что тем самым лишают ребёнка возможности чувствовать себя достойным и самодостаточным.

