Как разрешение пересдавать ЕГЭ по всем предметам отразится на учителях

Возможность пересдачи ЕГЭ, конечно, обрадует детей, но явно вселит ужас в педагогов, которым придется выходить на дополнительную работу в свой отпуск, заявил НСН Дмитрий Казаков.

Учителя не выдержат дополнительной нагрузки, если будут вынуждены принимать пересдачу ЕГЭ по всем предметам, не поможет даже нормальная оплата. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

По данным сервиса SuperJob, 9 из 10 родителей старшеклассников поддерживают предложение дать возможность выпускникам пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору. Так, за возможность пересдачи всех предметов по выбору выступает и большинство учителей, преподающих в 10—11 классах, - таких 68%. При этом некоторые педагоги считают, что человек, который хорошо учился все 11 лет, и так может сдать экзамен с первого раза. Казаков неоднозначно оценил эту идею.

«С одной стороны, детям дается второй шанс. Наверное, это их как-то успокоит. Я наблюдал историю, когда дали возможность пересдавать ЕГЭ. Дети были очень рады и довольны. И здесь, я думаю, они тоже будут довольны. С другой стороны, это усилит нагрузку на учителей. Когда дети это будут пересдавать? Летом? Кто будет принимать эти экзамены? То есть учителей будут заставлять выходить в свой отпуск на работу на ЕГЭ, на ППЭ (пункты проведения экзаменов, прим. НСН). Кто-то говорит, что это демотивирует детей готовиться к нормальной сдаче сразу, мол, будут думать, что можно сильно не напрягаться. Я не знаю, насколько это справедливо. Но учителя точно перегружены, они еле-еле выживают в июне на этих ЕГЭ и ГИА. И даже если это все оплачивается, то, как правило, не очень хорошо. Но оплата все равно не решит проблему. Учителям надо отдохнуть. Отпуск 56 дней не просто так», - заявил он.

Ранее преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что учителя русского и литературы перегружены больше других учителей, так как они должны готовить к экзаменам, очень много читать и проверять колоссальное количество работ за копейки.