В Перми ученикам предлагают сдать вейпы в обмен на пятерки

Ученикам одной из пермских школ предложили отказаться от вейпов. Для их сбора появилась коробка с надписью:

"Откажись от вейпа - получи пятерку по физкультуре".

Она стоит в одном из кабинетов. В ленте школьной группы уже появилась фотография, где девочка опускает в нее зловредный агрегат. Но пока процесс не набрал обороты, школьники не спешат расставаться с вейпами.

Между тем каждому, кто сдаст вейп, обещают сертификат на реальную "пятерку по физкультуре". Пермяки высказываются по поводу инициативы неоднозначно. Некоторые возмущаются тем, что без всяких усилий, не подтягиваясь и не отжимаясь, можно стать отличником по физкультуре. Кто-то поддерживает, а многие полагают, что можно ведь просто сдать использованный вейп и получить пятерку.

Кстати, инициатива получила внезапное творческое развитие. Пермяки предлагают и другие варианты получения отличных оценок по предметам:

"Принеси глобус на урок географии - и получи "5" за год, сдай калькулятор математичке - и получи "5" по математике, сдай самогонный аппарат учителю химии - и получи "5" за год".

Так или иначе, но сам факт того, что в школах Перми начали бороться с дурной привычкой, заслуживает одобрения. Возможно, инициатива не совпадает с критериями оценки учеников, но то, что делается сейчас, привлекает внимание школьников своим необычным подходом, и, возможно, некоторые из тех, кто "парит" вейпы, смогут отказаться от этой вредной привычки.

Между прочим еще два года назад в Пермском крае был принят закон, запрещающий торговлю вейпами и прочими курительными смесями, в том числе и табаком, в уличных павильонах. Также в Прикамье сейчас нельзя размещать вывески с упоминанием вейпов. За это полагается штраф до 50 тысяч рублей.