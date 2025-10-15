Названы главные угрозы для здоровья детей и подростков

Текущие реалии жизни создают все больше факторов риска для здорового и гармоничного взросления. На форуме «Здравоохранение Сибири» эксперты обсудили тему защиты детей и молодежи от современных угроз.

Андрей Фунтиков, к.м.н., доцент, заведующий отделением профилактики ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР», главный внештатный специалист Минздрава НСО по гигиене детей и подростков, профилактической медицине, медицинской помощи в образовательных организациях назвал главные угрозы здоровью детей и подростков на сегодняшний день.

Говоря о современных реалиях жизни, эксперт упомянул о снижении рождаемости (суммарный коэффициент рождаемости упал до исторического минимума), росте хронических неинфекционных заболеваний, психоэмоциональных перегрузках, цифровых и социальных рисках.

К главным угрозам здоровью детей и подростков сегодня относятся:

медицинские (у 12-15% школьников выявляется ожирение, распространены нарушения осанки и зрения);

психоэмоциональные (тревожность, депрессия, дефицит сна, стресс от цифровизации);

поведенческие (вейпинг, никотиновые гаджеты, интернет-зависимость, девиантное поведение);

экологические (загрязнение воздуха, несоответствие санитарным нормам школ).

Отдельно доцент выделил новые вызовы цифровой эпохи. По исследованиям российских авторов за 2024 год, 6-8 часов в день в интернете – новая норма для подростков. То есть, треть суток (равных традиционному рабочему дню), подростки проводят в сети. Формируется цифровая зависимость и нарушение сна. Каждый третий подросток (33%) сталкивается с кибербуллингом – травлей в цифровом пространстве. Остро встает проблема защиты персональных данных.

Цифровые угрозы требуют решений: ВОЗ и UNICEF рекомендуют включать цифровую грамотность в школьные программы.