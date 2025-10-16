Ученые: жестокое обращение с детьми оставляет след в их ДНК

Жестокое обращение с детьми оставляет не только психологические, но и биологические следы — меняя ДНК и структуру мозга. К такому выводу пришли ученые из Университетов Фукуи и Хиросимы (Япония). Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

© Naukatv.ru

Жестокое и/или пренебрежительное обращение с детьми признаны одной из самых серьезных проблем общественного здравоохранения.

Последствия детской травмы проявляются не только в нарушениях эмоционального развития, памяти и социальной адаптации, но и на молекулярном уровне — через изменения экспрессии генов.

Ученые проанализировали эпигеном — набор химических меток, регулирующих активность генов, — у трех групп детей и подростков, подвергшихся разного рода насилию.

В результате были обнаружены четыре участка метилирования ДНК — ATE1, SERPINB9P1, CHST11 и FOXP1, — устойчиво связанных с пережитым насилием. Особенно важным оказался FOXP1: он регулирует гены, отвечающие за развитие мозга. Метилирование в этой области связано с изменением объема серого вещества в орбитофронтальной коре, поясной и затылочной извилинах — участках, влияющих на эмоции, память и социальное поведение.

«Детская травма оставляет долговременные следы не только в психике, но и в биологии мозга, — отмечает профессор руководитель исследования Акеми Томода. — Понимание этих механизмов поможет создать методы ранней диагностики и поддержки детей из группы риска».

На основе выявленных маркеров ученые разработали шкалу риска метилирования — инструмент, который способен по образцу ДНК отличать людей, переживших насилие, от тех, кто не подвергался ему. Такая шкала может стать объективным биологическим тестом для оценки детской травмы.

Авторы отмечают, что результаты исследования имеют значение не только для медицины, но и для судебной практики и профилактических программ. Биомаркеры помогут выявлять последствия насилия на ранней стадии, персонализировать лечение и улучшить защиту детей.