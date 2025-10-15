Как некоторые запреты могут сломать жизнь ребенку

Большинство родителей любит своих детей, хочет подготовить их ко взрослой жизни, старается заботиться и воспитывать согласно своим представлениям о том, что полезно и хорошо для жизни. Но некоторые родительские запреты могут стать миной замедленного действия для будущего детей. Мультимодальный психолог Александра Атменеева рассказала, какие коррективы внести в воспитание детей.

Запрет на проявление чувств

«Перестань плакать!», «Не реви!», «Не злись!», «Не бойся!», «Не кричи!», «Не смейся!».

Почему родители, воспитатели, учителя запрещают ребенку естественно выражать свои чувства?

«Чаще всего от неспособности выдерживать их, от собственной беспомощности, страха показаться „плохим родителем“, страха осуждения и неодобрения другими взрослыми. От того, что сами когда-то стали подавленным ребенком и по-другому не умеют», — объясняет Александра.

Рассмотрим некоторые запреты на выражение чувств и их вероятные последствия.

«Не плачь! Перестань плакать!»

Когда ребенок плачет, он не капризничает, он выражает свои эмоции — будь то боль, страх, разочарование или злость. Запрещая ему плакать, мы учим его их подавлять.

«Так он может вырасти человеком, который не умеет распознавать и выражать свои эмоции, что приведет к проблемам в общении, тревожности, сложности понимать свои желания, а в дальнейшем — к психосоматическим заболеваниям, депрессии, зависимостям», — говорит психолог.

Вместо: «Перестань плакать!», попробуйте: «Я вижу, тебе грустно. Расскажи, что случилось?» или «Я понимаю, ты напуган. Я рядом, и мы справимся вместе». «Я вижу, ты расстроен, можешь рассказать что произошло?», " Ты плачешь, ты устал, давай приготовимся к отдыху", " Ты упал, тебе больно. Очень жаль. Давай мы позаботимся об ушибленном месте", " Ты расстроен, у тебя не получилось. Это обидно. Давай подумаем, что нужно сделать, чтобы получилось другой раз.«

„Нельзя злиться!“, „Не злись!“

Сюда же: „Не смей мне перечить/ отказывать/возражать!“, „Нельзя злиться на маму/ папу/ дедушку/бабушку!“. Злость — это естественная человеческая эмоция, которая сигнализирует о нарушении наших границ, о несправедливости, о фрустрации. Когда мы запрещаем ребенку злиться, мы учим его игнорировать эти сигналы. Последствия могут быть самыми разрушительными, психолог перечислила некоторые из них:

Накопление подавленной агрессии. Она не исчезает, а накапливается и может проявиться в неожиданных формах: жестокое поведение по отношению к другим, разрушительные поступки, психосоматические заболевания. Или направляться на себя — через царапание кожи, отрывание заусенцев, грызение ногтей, пальцев, губ, волос.

В более тяжелых случаях самоповреждающему поведению „селфхарм“, зависимостям, расстройствам пищевого поведения, суицидальным рискам.

Формирование пассивной агрессии. Вместо открытого выражения гнева ребенок может начать использовать пассивно-агрессивные методы: игнорирование, саботаж, сарказм, сплетни. Это разрушает отношения и создает атмосферу напряжения.

Трудности в отстаивании границ и неумение справляться с конфликтами. Если ребенок не умеет распознавать и выражать свою злость, ему будет сложно отстаивать свои личные границы. Он может стать жертвой манипуляций, абьюза, не умея сказать „нет“ и защитить себя. Ребенок, который не умеет выражать злость, склонен либо избегать конфликтов, либо эскалировать их до неконтролируемого уровня.

„Не грусти!“ Не расстраивайся!„

Грусть, печаль, разочарование — это тоже неотъемлемая часть жизни. Эти эмоции учат ценить то, что мы имеем, побуждают к поиску решений, помогают пережить потери. Когда мы говорим ребенку: 'Не грусти“, он слышит: „Твои чувства не важны“.

Вот какие последствия, по мнению специалиста, вероятны:

Неумение справляться с потерями. Ребенок, который не умеет проживать печаль, будет испытывать трудности при переживании потерь, что может привести к депрессивным состояниям.

Ощущение изоляции. Когда ребенок видит, что его печаль не принимают, он может чувствовать себя одиноким и непонятым, перестанет делиться своими переживаниями, замыкаться в себе.

Неготовность к реальной жизни. Умение справляться с печалью, переживать разочарования — это важные жизненные навыки. Ребенок, лишенный этого опыта, более уязвим перед трудностями взрослой жизни.

„Не упрямься!“

Упрямство — это часто проявление сильной воли, стремления к независимости, желания отстаивать свои интересы. Ребенок, которого заставляют быть „не упрямым“, послушным, подчиняющимся, может вырасти человеком неспособным иметь свое мнение и отстаивать его. Александра отмечает, как запрет на проявление своей воли ломает личность:

Потеря самостоятельности. Упрямство — это часто первый шаг к самостоятельности. Запрещая его, мы тормозим развитие у ребенка умения принимать собственные решения, нести за них ответственность.

Сложности в самовыражении. Ребенок, которому запрещают проявлять свою волю, может начать подавлять свои желания, избегать выражать свое мнение, боясь вызвать негативную реакцию. Мы можем сформировать человека, который не знает чего хочет или ничего не хочет.

Развитие внутренней неуверенности. Постоянное столкновение с запретами на проявление своей воли может привести к тому, что ребенок начнет сомневаться в своих силах, своей правоте, своей способности влиять на события.

Вместо того, чтобы запрещать проявлять чувства и эмоции, научите ребенка выражать их безопасным способом:

Для гнева — бить подушку, кричать в нее, рвать бумагу, заниматься спортом.

Для упрямства — позволять ребенку выбирать в пределах разумного, обсуждать с ним свои решения, объяснять, почему вы считаете иначе.

Будьте примером. Показывайте малышу, как вы сами справляетесь со своими эмоциями. Говорите: „Я сейчас злюсь, но я постараюсь справиться с этим спокойно“, „Мне грустно, и я даю себе время это пережить“.

Запрет на игры и фантазии

Дети познают мир через игру, они учатся играя. „Игра — это естественная и необходимая часть жизни ребенка, фабрика детского мозга. К сожалению, во имя 'воспитания“, „ответственности“ и „подготовки к взрослой жизни“ мы, взрослые, часто запрещаем детям то, что является самой сутью их мира», — считает эксперт. И последствия этого могут быть гораздо более серьезными, чем мы себе представляем.

"Хватит играть, пора делом заняться!«, 'Перестань витать в облаках!», «Ты опять строишь какие-то домики вместо того, чтобы учиться!». Так мы говорим: «Не будь ребенком!». Впоследствии дети теряют творческий потенциал, боятся совершить ошибку, теряют интерес и связь со своим внутренним миром. Как же вернуть ребенку право на детство? Александра выделила важные правила «ведения игры»:

Создайте пространство для фантазии. Не прерывайте ребенка, когда он погружен в свои фантазии. Задавайте ему вопросы: «А что дальше?», «Как ты думаешь, что он чувствует?», «Что бы ты сделал на его месте?». Помогайте ему развивать его воображение.

Играйте вместе с ребенком. Это укрепит вашу связь, покажет ребенку, что вы цените его мир. Не бойтесь быть вместе с ним.

Учите через игру. Используйте ее как инструмент для обучения. Вместо скучных уроков предложите игровую форму изучения нового материала.

Объясняйте, а не запрещайте. Если вы считаете, что какая-то игра может быть опасной, не запрещайте ее категорически. Объясните ребенку, почему это небезопасно, и предложите альтернативу.

Запрет на изучение мира

«Не лезь!» или «Не трогай!».

Дети — прирожденные исследователи. Жажда познания мира происходит через ощущения и прикосновения.

«Запрещая малышу трогать, исследовать, экспериментировать (в разумных пределах, конечно), мы лишаем его возможности развивать мелкую моторику, тактильное восприятие, творческое мышление. Вместо запретов создайте безопасное пространство для исследований. Предложите ребенку игры, где он может что-то трогать, строить, разбирать, при этом соблюдая безопасность», — рекомендует специалист.

Сравнение «Не будь таким, как…» (любой другой человек).

Сравнение с другими — это прямой путь к развитию комплексов и низкой самооценки. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой темп развития, свои сильные и слабые стороны. Когда мы сравниваем, мы как бы говорим ему: «Ты недостаточно хорош», «Ты не соответствуешь моим ожиданиям». 'Вместо этого, поощряйте индивидуальность, успехи, даже самые маленькие. Направьте свое внимание на сильные стороны, помогайте развивать их.

Воспитание ребенка — это создание условий для его гармоничного развития, а не дрессировка. Запреты, если они не оправданы и не объяснены, часто приносят больше вреда, чем пользы. Старайтесь слушать свое дитя, понимать его чувства и направлять энергию в конструктивное русло. Не стесняйтесь проявлять любовь и интерес к своим детям. Ведь цель родителей — вырастить здоровых, счастливых, успешных и уверенных в себе людей.