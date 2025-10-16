Что делать, если ребенок часто болеет

Когда ребенок часто болеет, родители начинают беспокоиться и задаваться вопросом: дело в слабом иммунитете или же это нормальное явление? Ответ «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

© Вечерняя Москва

Что должно насторожить

По словам эксперта, детская иммунная система находится в стадии формирования вплоть до 16–18 лет. Следовательно, малыши склонны болеть чаще взрослых, и это можно считать нормой. Однако тут есть важное условие: легкое течение болезни и быстрое восстановление.

Период активного роста сопровождается встречей организма с новыми возбудителями, которые провоцируют болезни. Именно так вырабатывается иммунная защита против вирусов и бактерий. У каждого ребенка индивидуальный темп развития иммунитета. Даже если у малыша каждый месяц простуда, это не является чем-то опасным, если он болеет без осложнений, — отметил доктор.

Если ребенок часто простужается и это ограничивается кашлем и насморком без осложнений для здоровья, не нужно водить его по врачам и сдавать анализы, заверил врач.

Однако, по медицинской статистике, дети, которые страдают простудными заболеваниями чаще двух раз в месяц в течение года, относятся к категории «часто болеющих».

Это целых 24 эпизода простуды за год, что должно насторожить родителей, — подчеркнул специалист.

По мнению терапевта, если ребенок часто болеет, имея тяжелые осложнения, то это может указывать на возможные сбои в работе иммунной защиты.

Это указывает на патологию, а не на физиологические особенности детского организма, — уточнил Кондрахин.

Если ребенок не болеет — это тоже не норма

При этом, если ребенок или подросток вообще не болеет — это тоже тревожный знак, предупредил терапевт:

Здесь также важен баланс. Полное отсутствие простудных болезней у ребенка может сигнализировать о проблемах в развитии иммунной системы. Возможно, организм недостаточно распознает патогены или не способен адекватно реагировать на угрозу.

Как укрепить иммунитет ребенка без лекарств

По его словам, чтобы укрепить иммунитет ребенка без иммуностимуляторов, необходимы:

правильный режим питания;

социализация ребенка в кругу сверстников, посещение детского сада;

прививки;

закаливание.

Закаливание — это лучшее средство для укрепления иммунитета. Также если ребенок растет в тепличных условиях, родители ограждают его от общения со сверстниками, то это наносит огромный вред его здоровью. Дети передают друг другу болезни и помогают формировать иммунитет. Если ребенок не ходил в детский сад, то, когда он попадет в школу, формирование его иммунитета будет проходить позже и намного тяжелее, — заверил Кондрахин.

Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 63,8 процента, сообщает Роспотребнадзор. Врачи советуют позаботиться о своем здоровье и проверить организм заранее. Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Алина Мустакимова рассказала «ВМ», какие анализы и обследования нужно сделать в сезон простуд.