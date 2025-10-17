Какие необязательные прививки стоит сделать детям

Детям до достижения совершеннолетия ставят прививки, включенные в Национальный календарь. Это вакцины от туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита. Главная цель этого календаря — создание коллективного иммунитета к самым опасным и широко распространенным болезням.

Всего российский Национальный календарь обеспечивает бесплатную вакцинацию от 12 инфекций, рассказала изданию TSN24 педиатр Дарья Моисеева.

Вакцинация позволяет защититься от наиболее опасных инфекционных заболеваний и создать коллективный иммунитет.

Помимо обязательных прививок врач рекомендует пройти вакцинацию от не менее опасных заболеваний.

Так, детям, проживающим в регионах с высокой активностью клещей, рекомендовано пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Для путешественников актуальны прививки от желтой лихорадки или брюшного тифа.

Кроме того, для маленьких детей важна вакцинация от ротавирусной и менингококковой инфекций, а для детей постарше — от ветряной оспы, вирусного гепатита А и вируса папилломы человека (ВПЧ).

