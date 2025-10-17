Акушер оценил тренд на роды с диджеем

Необычная услуга «Диджей на роды» появилась в Москве. Соответствующую публикацию разместили на популярном интернет-сервисе объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и услугах. Из текста следует, что необычная услуга предоставляется желающим родить «с шумом и танцами», а продолжительность сета может составлять от 2 до 12 часов. Объявление привлекло большое внимание пользователей сети.

© Freepik

Нетрадиционным сопровождением процесса родов уже мало кого можно удивить. Все большей популярностью пользуются «родовые» фотографы и доулы – немедицинские специалисты, которые призваны обеспечивать эмоциональную, информационную и физическую поддержку женщине. По большому счету, функция диджея на родах сводится в первую очередь к психологической помощи, своего рода разрядке эмоционально непростой ситуации.

По словам психолога Ильи Волкова, для психологического настроя лучше посещать специальные курсы для будущих родителей. Квалифицированные специалисты, проводящие подобные занятия, помогут подготовиться к предстоящим событиям.

«Но если живое музыкальное сопровождение и композиции из любимого плейлиста помогут женщине обрести состояние наполненности – почему нет? Здесь, прежде всего, важен положительный эффект. Все зависит от того, какую музыку диджей будет играть. Уверен, музыкальные гармонии могут не только привнести ресурсное состояние, но и снизить болевые ощущения. Важно заранее программировать себя на благоприятный исход», — Илья Волков, психолог.

Таким образом, обращение к диджею на родах, с одной стороны, может действительно психологически облегчить этот процесс, но с другой – стать отвлекающим, раздражающим фактором. Как поведет себя организм женщины в самый ответственный момент, предугадать сложно, главное – прислушиваться к себе.