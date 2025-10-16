Нейропсихолог объяснил, почему родители не должны быть ребенку другом

Родители часто говорят ребенку, что они друзья на равных. Такой подход не всегда оказывается выигрышным, так как родителю важно выступать в роли наставника и отвечать за безопасность, границы, последствия, поощрения. Об этом изданию Daily Moscow рассказала нейропсихолог Валентина Паевская.

© Вести Подмосковья

«Дружба - это отношения без обязательств, где люди получают удовольствие от общения и совместного времяпровождения. Когда родитель ведет себя как друг, роли путаются. Требования родителя-друга воспринимаются болезненно и в штыки. В подростковом возрасте особенно важны друзья-сверстники, а не пытающийся их заменить родитель. Сепарация является естественным процессом взросления, на каждом этапе роль родителей меняется. Из центра мира они превращаются в тыл, который дает опору, но не заменяет собой внешний мир», - отметила специалист.

По словам Паевской, ребенок может начинать искать друзей уже в детском саду. Родители могут договориться на встречи вне садика. Одного ребенка можно пригласить поиграть в настольные игры, другого - на прогулку в парк, третьего - на совместную готовку. Опыт взаимодействия в разной компании даст понимание, что с каждым человеком интересна своя активность.