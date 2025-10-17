Эксперт рассказал, с какого возраста можно начинать пить кофе

Кофе по текущим международным медицинским рекомендациям не стоит пить до 14 лет. До этого возраста общая суточная доза кофеина не должна превышать 50 мг, рассказал «Газете.Ru» невролог, эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников.

«С 14 лет обычно допускается до 100 мг в сутки, то есть уже можно одну чашку молотого кофе в сутки или две чашки кофе. Большие дозы кофеина могут привести к тревоге и агрессивности у подростков, а также могут способствовать излишней возбудимости и плохому поведению, головным болям», — объяснил врач.

Также, по словам врача, важно учесть, что в коле также содержится кофеин и больше маленькой банки колы 0,33 мл ребенку до 14 лет давать не стоит.