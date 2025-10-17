Как недостаток нежности в детстве влияет на человека

Ежегодно 17 октября отмечают День нежности. Его основная цель — напомнить людям о важности быть ласковыми, заботливыми и внимательными друг к другу. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Марианны Абравитовой, как на человека влияет недостаток нежности и от кого ее важно получать.

«Самый высокий запрос у человека как у вида именно на нежность и любовь. Мы так устроены биологически и психобиологически», — отметила специалист.

В первую очередь человек должен получать любовь и нежность от матери, подчеркнула психолог. Именно материнская забота и ласка формирует чувство безопасности в этом мире, определяет, как человек себя ощущает и будет чувствовать себя по жизни: станет тревожным типом личности или останется достаточно адекватным.

Психолог напомнила о жестоком эксперименте, который проводили над приматами, когда малыша-шимпанзе отнимали у матери навсегда. Он доказал, что отсутствие нежности в жизни ребенка влияет на всю его жизнь.

«У животного формировался депрессивный тип личности, который проявлялся всю оставшуюся жизнь. Даже присутствие чучела, похожего на его мать, не смогло восполнить недостаток нежных эмоций, необходимых ребенку. Он его обнимал, прижимался, но этого было недостаточно. Этот опыт напоминает ситуации в детских домах и приемных семьях, где дети часто лишены необходимой нежности родителей», — заметила Абравитова.

Если ребенок не получает достаточной любви и нежности в детстве, у него не развивается способность проявлять эти чувства к другим людям, предупредила психолог.

«Такие дети во взрослом возрасте становятся осторожными и недоверчивыми к проявлениям любви и нежности, потому что они не знают, как их воспринимать. Они склонны замыкаться в себе и не способны ни дарить, ни получать любовь. Исключением являются редкие случаи, когда взрослые сохраняют высокую потребность в любви и нежности и умение ее выражать. Но большинство испытывает дефицит нежных чувств и ограниченную потребность в них», — рассказала эксперт.

По ее мнению, в современном мире люди, особенно жители мегаполисов, ярые индивидуалисты. Они никому не доверяют и всегда ищут скрытые мотивы за каждой демонстрацией доброты.

«Когда в их сторону идет поток любви и нежности, они думают, что человек это делает в корыстных целях. Люди закрываются, прячутся от окружающих и формируют вокруг себя мини-социум. Однако нужно не бояться открываться и принимать искренние чувства, тогда жизнь станет гармоничнее и счастливее. Каждый человек пришел в этот мир для счастья, поэтому не нужно его от себя отталкивать. Важно стремиться отдавать нежность и любовь родным и близким людям, окутывать их теплом и вниманием. Необходимо проявляться и не стесняться. Также важно с большим удовольствием принимать подобные проявления от окружающих», — заключила собеседница «ВМ».

