Ученые выяснили реальные последствия запрета телефонов в школах

Вокруг запрета на использование телефонов ломаются копья по всему миру. Во многих странах он уже действует — и значит, можно оценить первые результаты.

Исследователи из Неймегенского университета Радбода сравнили психологическое благополучие учеников двух голландских школ до и после запрета, результатами чего поделились в препринте на PsyArXiv.

«Если школы все же решат ввести полный запрет на смартфоны, есть определенные вещи, на которые следует обратить внимание. Социально уязвимая молодежь может испытывать некоторые трудности; ученики могут чувствовать себя немного более оторванными от своих друзей», — предупреждает Саньегита Кхаре, одна из авторов.

Все познается в сравнении

Общенациональный запрет на использование телефонов и других умных устройств в классах введен в Нидерландах с 1 января 2024 года. Некоторые школы пошли дальше и запретили использовать гаджеты в течение учебного дня, часто требуя оставлять их в шкафчиках.

Кхаре и ее коллеги опросили учеников двух средних школ в Нидерландах, в обеих из которых действует запрет на смартфоны в течение всего учебного дня. Опрос был впервые проведен в декабре 2023 года, до общенационального запрета, и повторно в марте или апреле 2024 года.

На основе ответов измерили две формы одиночества: социальное и эмоциональное.

«Социальное одиночество в большей степени связано с широким кругом общения, чувством причастности к группе. Эмоциональное одиночество обусловлено скорее ощущением доверия и близости в тесной дружбе», — объясняет психолог.

Сравнивая, как они изменились до и после запрета, исследователи получили неоднозначные результаты.

«Мы не выявили общего изменения в социальном одиночестве, но обнаружили небольшое увеличение эмоционального одиночества», — уточняет Кхаре.

Это может происходить, когда кто-то из близких друзей не учится в той же школе, и запрет помешал поддерживать связь с ним.

Хотя общее социальное одиночество детей не возросло, те, кто хуже социально адаптирован, в среднем стали более одинокими. По мнению исследовательницы, эти последствия могут оказаться не постоянными, если со временем ученики адаптируются к запрету.

Для далеко идущих выводов недостаточно данных

Недоработка исследования состоит в том, что авторы не сравнили эти школы с другими, где правила более мягкие, например, можно пользоваться телефоном на переменах, говорит Джонатан Кантор из RAND, некоммерческой исследовательской организации в Калифорнии.

«Нам нужны данные о похожих учениках из похожих школ без запрета, чтобы проводить содержательные сравнения. Без этого мы не можем определить, отражают ли выводы более широкие тенденции», — убежден он.

И Кхаре, и Кантор считают недостаточными базовые данные о последствиях запрета телефонов в школах. Кантор и его коллеги недавно попытались восполнить этот пробел — и обнаружили, что политика сильно различается: некоторые школы запрещают их полностью, а другие разрешают ученикам пользоваться телефонами в классе по усмотрению учителя. В Великобритании правительственные рекомендации не поощряют использование телефонов в школах, но оставляют за их руководителями право решать, запрещать ли использование таких устройств.