Врач ответил, когда можно отправлять детей в детский сад после болезни

Многих родителей интересует, когда ребенку, переболевшему простудой или гриппом, можно возвращаться в детский сад или школу. Разобраться в этом вопросе «Газете.Ru» помогла врач — аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей, к. м. н. Надежда Ильинцева.

© Freepik

Мнения по этому поводу часто разнятся. Кто-то советует подождать до полного исчезновения симптомов болезни и дополнительно «посидеть дома» одну-две недели, дождаться полного восстановления и уже потом выходить в сад или школу. Кто-то утверждает, что достаточно купирования острых симптомов болезни. Ведь если долго сидеть дома, иммунная система так и не научится бороться с инфекцией, не адаптируется к детскому саду, не привыкнет к контактам с вирусами.

Как отметила Ильинцева, первое, о чем следует позаботиться, — это здоровье ребенка: в настоящий момент и в перспективе. Для этого необходимо ориентироваться на критерии, которые помогут понять, что ребенок готов выходить в детский коллектив.

«Во-первых, важно, чтобы нормализовалась температура тела. Должны отсутствовать болевые ощущения в горле, ушах, животе и т.д. Также следует следить за тем, чтобы функции органов, пострадавших во время болезни, полностью восстановились. Например, если ребенок переболел ОРВИ, необходимо подождать, пока носовое дыхание полностью восстановится. Ребенок не должен сопеть носом или храпеть во сне; если такие симптомы беспокоят, стоит обратиться к врачу», — рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, любое отделяемое из носа (слизистое или слизисто-гнойное), мокрота при кашле — повод задержаться на домашнем режиме. Ведь если функция дыхания не восстановилась и процесс естественного очищения дыхательных путей не налажен, любой вирус мгновенно «зацепится» за воспаленную ткань. В результате может развиться новый эпизод ОРВИ.

«Очень много вопросов возникает вокруг остаточного кашля. Действительно, после перенесенной ОРВИ кашель у детей может сохраняться достаточно долго (до нескольких недель) ввиду гиперпродукции слизи, характерной для детей. Однако такой симптом может свидетельствовать и о том, что патологический процесс не завершен: инфекция спустилась "вглубь" или мы имеем место с синдромом постназального затека и др. Определить, какой характер кашля именно у вашего ребенка — остаточный или патологический, — поможет врач», — продолжила аллерголог-иммунолог.

Также она отметила, что общее самочувствие, аппетит, физиологические отправления должны быть нормализованы к моменту выхода ребенка в школу и сад.

Кроме того, если во время болезни проводились обследования и анализы, доверить их интерпретацию важно врачу. Поскольку любой анализ должен быть соотнесен с текущим состоянием ребенка и особенностями его здоровья, чтобы выводы получились верными.