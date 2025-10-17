В ГД хотят запретить задавать на дом непройденный материал

Во фракции "Новые люди" предложили запретить задавать на дом непройденный материал. Такой депутатский запрос был направлен в Минпросвещения.

Авторы считают нужным запретить во всех классах и по всем предметам задавать в качестве домашнего задания материал, который не был изучен (не разобран) на уроках.

Такой подход, по их оценке, сделает домашнюю работу полноценным инструментом закрепления полученных знаний, поскольку задания будут выдаваться только по уже пройденному материалу.

«Школьники смогут лучше понять и усвоить учебный материал, повторяя то, что было объяснено на уроке, вместо попыток дома формально изучать совершенно новые темы с помощью искусственного интеллекта без погружения в тему, — говорится в письме. — Запрет заданий на невыученные темы побудит школьников чаще выполнять работу самостоятельно, что положительно скажется на прочности знаний и навыках самостоятельной работы».

Депутаты считают, что школьникам зачастую задаются задания по материалу, непройденному или не разобранному на уроках.