Психолог рассказал о важных качествах современных отцов

Согласно указу президента, в России День отца отмечается в третье воскресенье октября, в этом году праздник выпадает на 19 октября. Психолог, автор программ по отцовскому наставничеству Илья Шамин рассказал «ФедералПресс», что значит быть настоящим отцом в современном мире.

© РИА "ФедералПресс"

«Любой отец – настоящий, так же как и любой мужчина – настоящий мужчина. Поэтому я бы рассматривал качества отца с точки зрения его эффективности, как родителя, и его близости своим детям, как их опору в жизни. Родительская любовь от отца и матери одинаково важны для взросления и благополучия детей», – пояснил психолог.

По его словам, часто бывает так, что взрослые люди тянут за собой в родительство все хвосты, которые достались им от их родителей. Но можно подходить к роли отцовства осознанно.

«Если посмотреть на отцовство как на деятельность, а не просто как на биологический факт, то желательно задавать себе вопросы: какие качества я хочу привить ребенку? Какие качества будут важны через 10–15 лет? И каким образом обеспечить ребенку наилучший жизненный старт, чтобы он действовал самостоятельно в дальнейшем? В общем, как и в любой деятельности, необходимо поставить цели и спланировать методы их достижения», – отмечает эксперт.

Чаще всего отцы понимают свою роль, как «папа – источник знаний и навыков», начиная от бытовых и заканчивая умения работать в некой сфере. То есть демонстрация собственного умения, а затем советы и поучения. Но сейчас все большее значение приобретают софт скиллз: адаптивность, отсутствие страха неудачи, умение слушать и слышать и т. д. А вот про эмоциональную близость и формирование доверия отцы часто забывают. Еще один важный аспект отцовства – осознание своей собственной новой роли. Если откровенно говорить с отцами, то иногда может выясниться, что планка достаточно высока, но мужчина не знает, как ей соответствовать. Это вызывает чувство вины и желание вообще избежать ответственности и каких-либо осознанных действий. В таких случаях отцу важно помнить, что близость важнее навыков.

«Ощущение опоры от отца и доверия к нему детям важнее, чем умение собирать табуретку. Эта мысль, возможно, главное, чем современное отцовство отличается от того, что было 50 лет назад. Общество замечает, что включенных отцов становится все больше, особенно в крупных городах. Это, несомненно, важное социальное изменение. Переход из роли ремесленника и мастера в неком деле в роль учителя и наставника – один из важнейших этапов жизни мужчины. С кем еще, как не с собственными детьми, этот этап можно счастливо прожить?» – говорит Илья Шамин.

Отцы, которые отстраняются от своих детей, многое в жизни теряют для себя: радость творчества, удовлетворение своей жизнью, например. Отцовство – это весело, и лишать себя этой радости просто глупо, подытожил эксперт.