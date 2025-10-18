Врач прокомментировал проблему детского ожирения в России

Граждане недостаточно информированы о правильном питании и здоровом образе жизни.

Следует активно просвещать население на эту тему, в том числе посредством телевизионных программ. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

«У нас толстеют дети. Это тоже очень большая проблема, особенно подростки в пубертате, которые предоставлены сами себе. Знаний очень мало и у населения, и у детей. Насильно же нельзя заставить человека заниматься своим здоровьем. Он должен сам захотеть. Но рассказывать о том, какие это имеет последствия, что это вредно, обязательно нужно. Для этого есть все условия, не нужно никакой специальной техники или каких-то помещений. Раньше были очень серьёзные передачи. А сейчас — две программы по здоровью на всех российских каналах и всё. Давайте будем как-то почаще к этой теме возвращаться и знать, что лишние десять килограммов забирают у вас год жизни. А кому не хочется пожить подольше?»

Ранее исследование ООН показало, что число детей и подростков с избыточным весом удвоилось за 25 лет. В нём охватили возраст от 5 до 19 лет. В 2000 году детей и подростков с ожирением было 194 миллиона, а к 2025 — 391 миллион, отмечается в докладе ЮНИСЕФ, посвящённом состоянию детского питания в мире.

Эксперты подчеркнули, что продукты глубокой переработки и фастфуд с высоким содержанием сахара, крахмала, соли, вредных жиров и добавок «определяют рацион детей не столько в результате их личного выбора, сколько под влиянием нездоровой пищевой среды». Подобные продукты наиболее широко представлены на полках магазинов и в школах, а их реклама в интернете и соцсетях даёт производителям «широкие возможности для привлечения молодой аудитории», добавили специалисты всемирной организации.