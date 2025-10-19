Буллинг: почему одних детей в коллективе принимают, а других — нет

Издевательства над ребёнком со стороны сверстников могут привести к самым страшным последствиям. Как родителям и педагогам не пропустить тревожные симптомы и предотвратить непоправимую ситуацию, рассказала клинический психолог филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Юлия Малафеева.

— Юлия Валерьевна, как психология определяет буллинг?

— Буллинг, или травля, — это разновидность конфликта, в котором проявляется агрессивное преследование одного или нескольких членов коллектива другим членом этого коллектива, руководителем или группой. Конфликт можно назвать буллингом, если проявление агрессии происходит систематически, повод для конфликта отсутствует либо является лишь предлогом. К тому же при буллинге силы неравны, то есть преследователь обладает большей властью, сильнее физически или подключает помощников.

Буллинг в любом коллективе может принимать физическую или психологическую форму, и чем старше и образованнее участники конфликта, тем больше вероятности проявления психологической формы травли.

— Почему некоторые дети быстро становятся своими в любом коллективе, а другие подвергаются издевательствам?

— Лучше встраиваются в коллективы дети, которые обладают высокой (но не завышенной) самооценкой, общительные, инициативные, умеющие выдерживать неудачи без потери веры в себя (если что-то не получилось, это не мир плохой и не я плохой, это просто часть жизни, в следующий раз получится), способные встраиваться в иерархию в зависимости от ситуаций.

Вообще, травить могут начать любого человека, это больше зависит от устройства коллектива, чем от самого индивидуума. Но если у ребёнка есть перечисленные выше качества, от него в конце концов отстанут либо он сам сможет обратиться за помощью. Дети с низкой самооценкой, с дефицитом коммуникативных навыков или, наоборот, чрезмерно самоуверенные, импульсивные, реагируют именно так, как хочет преследователь: плачут, бросаются в драку либо подчиняются унизительным требованиям из-за страха — и, соответственно, травля продолжается.

— Почему в коллективах часто дружат против кого-то?

— Там, где есть культура разрешения споров, есть возможность проявления соперничества в социально приемлемых вариантах, где не игнорируют агрессию, дружить против кого-то не имеет смысла. Бесконфликтное существование в коллективе в принципе невозможно, всегда будет пересечение интересов. В больших коллективах будет объединение участников в мини-группы по интересам. Обычно в любом коллективе есть «эмоциональная звезда» и есть те, с кем мало кто общается. Но объединение против кого-то, преследование начнётся только там, где есть идеология, поддерживающая травлю, для которой характерны безнаказанность, отсутствие реальной, значимой, немедленной ответственности за насилие.

— Как понять, что ребёнка травят в школе, если сам он не жалуется и ничего не рассказывает? Что должно насторожить родителей?

— Должны насторожить резкие изменения в поведении. Например, раньше ребёнок активно отстаивал себя — вдруг перестал реагировать; пытался со всеми взаимодействовать, договариваться — прекратил попытки или стал агрессивным и возбудимым; выполнял домашние задания, старался учиться — начал игнорировать учёбу и так далее.

Если ребёнок проводит время в одиночестве, замкнулся, не реагирует на обращение, а то, что раньше доставляло ему удовольствие, теперь не радует, — тоже повод для тревоги взрослых. Ну, а если он начал носить одежду с длинными рукавами даже в жару и дома, перестал умываться, причёсываться, чистить зубы, забывает поесть или, наоборот, объедается, нужно понимать, что ситуация близка к критической.

— Как вести разговор с родителями агрессора и с администрацией школы, чтобы обеспечить безопасность своего ребёнка?

— Можно общаться через посредника или самостоятельно, но из позиции равенства и уверенного поведения. Как агрессивное нападение, так и жалостливая просьба не обижать ребёнка неэффективны.

Стоит объективно описать ситуацию. Озвучьте, что вы хотите от родителей агрессора и администрации. Выслушайте их аргументы, не перебивая, спросите, как видит вторая сторона выход из конфликта.

— Юлия Валерьевна, какие «красные флаги» указывают на высокий риск суицида или самоповреждающего поведения у ребёнка, переживающего буллинг?

— Кроме резких изменений поведения, ухода в себя, «красными флагами» будет то, что ребёнок раздаривает личные вещи, даже те, к которым был особенно привязан, периодически говорит об отсутствии смысла жизни, интересуется темой смерти.

— Что делать родителям в такой ситуации?

— Признать его право чувствовать то, что он чувствует. Не игнорировать, не ругать, не обесценивать, не приводить примеры, как у кого-то было плохо, а человек все равно ценил жизнь. Поменять среду: если переживания связаны с буллингом, обсудить перевод в другой класс или другое образовательное учреждение. Рассказать ребёнку, как он дорог и ценен, как сильно родители его любят, даже если кажется, что он не слышит. Поделиться способами, как сам родитель справляется, когда ему плохо, — в качестве информирования, но не совета или указания.

— Когда и к кому обращаться за профессиональной помощью?

— Обращаться за помощью нужно сразу, как только вы определили, что конфликт в коллективе ребёнка перешёл на стадию травли, со стороны администрации отсутствуют попытки исправить ситуацию или они являются формальными. Даже если ребёнок ещё не проявляет настораживающих изменений в поведении и не демонстрирует «красные флаги», травлю нужно пресекать в самых зачатках, иначе её отдалённые последствия будут ощутимы для всех — для жертвы, свидетелей и агрессора.