Почему у подростков может болеть голова

Подростки стали страдать от первичных головных болей почти так же часто, как взрослые, рассказал «Газете.Ru» невролог, эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников.

«У подростков доля первичных головных болей (которые включают в себя головную боль мышечного напряжения, мигрень и несколько видов более редких головных болей) уже становится довольно значительной – 60-70% всех обращений к неврологу. И приближается к таковой у взрослых», – отметил врач.

Чаще всего поступают жалобы на головную боль напряжения, которая может быть вызвана напряжением и спазмом мышц головы, шеи и плеч. Длительное статическое положение, неправильная осанка или работа за компьютером усиливают симптомы.