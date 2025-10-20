Как часто в норме могут болеть дети

В норме дети могут болеть до 15 раз в год, когда начинают ходить в детский сад, подростки в возрасте 12–13 лет — около четырех раз в год. Об этом «Москве 24» рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, важно оценивать не частоту болезней, а то, сталкиваются ли дети с устойчивыми нарушениями состояния здоровья после нее, например, с хроническим тонзиллитом или отитом.

«Одно дело, если был насморк и температура, другое, когда у ребенка пневмония три раза в год. Опять же бронхоспазмы у детей до шести лет — естественная ситуация, а у тех, кто старше, возможно, имеется аллергическая предрасположенность», — объяснила Мескина.

Она добавила, что для снижения числа болезней стоит отказаться от прогулок с детьми в местах массового скопления людей в периоды разгара инфекционных заболеваний.

Врач-педиатр Клиники КИТ в Куркино Мария Одзиляева рассказала «Газете.Ru», что начало учебного года — традиционный старт роста заболеваемости ОРВИ, и дело не только в вирусах. Здесь срабатывает целый комплекс причин. Среди них — эффект тесной компании: большое количество детей в одном помещении создает идеальные условия для обмена не только эмоциями, но и инфекциями.

Ранее стало известно, почему одни дети страдают ожирением, а другие нет.