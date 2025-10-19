Почему школьники не будут учиться 12 лет

В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах, при этом отдавать в первый класс детей хотят с шести лет. Насколько эффективной может оказаться эта инициатива, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

По словам председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, это предложение вызывает много вопросов. Время обучения в школе никак не влияет на успешное усвоение учебной программы.

«Жизнь усложняется, информации становится больше, как и количества знаний. Если, в соответствии с увеличением этой информации, будет увеличиваться срок обучения, можно будет проводить в школе по 15–20 лет. К тому же уровень образования во многих западных странах, где предусмотрена 12-летняя программа обучения, очень низкий, что ставит под сомнение эту идею», — сообщила Волынец.

Она отметила, что правильнее было бы пересмотреть учебную программу, а не увеличивать сроки обучения.

«Когда-то учебные планы были рассчитаны на 10 лет, и наши родители успевали усваивать материал. Кстати, получение школьного образования за 10 лет — самая лучшая система обучения в мире. Нам нужно пересмотреть нашу программу, потому что она действительно перегружена большим количеством занятий и заданий, а не увеличивать сроки обучения и отдавать детей в школу раньше срока», — пояснила собеседница «ВМ».

Вряд ли предложение будет одобрено, потому что не каждый ребенок в шесть лет готов к нагрузке в школе, считает Волынец.

«У многих современных детей есть проблемы со здоровьем. А школа — это более серьезная нагрузка, чем детский сад. В детском саду ребенок играет, выполняет легкие задания, спит в обед. А в школе совсем другой режим», — напомнила она.

Единственный плюс такого формата обучения может быть в сокращении количества занятий, предположила Волынец.

«Ребенок будет на целый год больше учиться, поэтому, скорее всего, в течение дня будет меньше уроков. Также возможен переход на пятидневку, что будет удобно и для родителей», — считает Волынец.

