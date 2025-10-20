В Минпросвещения ответили, когда школьники смогут сдавать ЕГЭ без репетиторов

Учебные программы по естественно-научным предметам синхронизируют, чтобы школьникам было проще осваивать дисциплины и готовиться к экзаменам. Часть материала могут упростить или перенести из одного класса в другой — для этого ученые Российской академии наук проанализируют все существующие учебники и учебные пособия. «Парламентская газета» узнала, когда появятся единые учебники по всем предметам и как школьников будут готовить к ЕГЭ.

© Парламентская газета

Учебник — это щит

Единые учебники истории России президент Владимир Путин поручил разработать в 2013 году — и только в 2025-м по ним начали учиться в некоторых классах средней школы. Вслед за этим авторские коллективы приступили к написанию учебников по другим школьным предметам, чтобы наконец положить конец разноголосице в системе отечественного образования. А она совсем не шуточная: еще не так давно школы могли использовать 100 разных учебников по математике, 48 — по физике, 47 — по химии, а по истории — 54.

Сейчас переломное время: вслед за утвержденными едиными государственными образовательными стандартами создаются единые учебники, а воспитательная работа стала частью учебного процесса, что тоже должно найти отражение в готовящихся пособиях, сказала 16 октября на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре его председатель Лилия Гумерова.

По поручению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сенаторы вместе с Правительством ведут мониторинг потребностей регионов в учебниках. Закупать литературу и передавать ее в пользование школьникам — полномочия субъектов РФ, но не везде с ними справляются одинаково хорошо, отметила Гумерова.

«Надеемся, финансовый блок Правительства подключится к решению этого вопроса», — отметила она.

Учебник, подчеркнула сенатор, — это не просто сборник знаний и заданий. Он должен формировать мировоззрение в опоре на традиционные ценности, быть надежным щитом от попыток деструктивно влиять на умы молодого поколения.

В центре внимания — ценности

С 1 сентября 2025 года образовательный процесс ведут по новым единым учебникам истории для 5-7-х классов. Очередь 8-9-х классов — в 2026-2027 учебном году. Авторы уже получают обратную связь от педагогов и готовятся ко второму изданию, рассказал ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов. Одновременно по всей стране проходят семинары для учителей, где их учат работать по новым учебникам.

В основе концепции преподавания истории в школе теперь — центральная роль России, ее традиции и культура, объяснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Следующая часть реформы — с 1 сентября 2027 года: преподавание обществознания будет с 9-го класса, а не с 6-го, как сейчас, сообщил министр. Это позволит увеличить количество часов истории в 6-8-х классах. В учебниках, которые уже пишут, в центре внимания будут традиционные духовно-нравственные ценности России, а сама программа станет «более мировоззренческой».

Первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов придут в школы к 1 сентября 2027 года, апробация в ряде школ начнется годом раньше. Для учащихся начальной и основной школ учебники введут с сентября 2028-го. Главное в них — историзм, преемственность и опора на традиции и ценности, сообщил завкафедрой методики преподавания литературы Московского педагогического государственного университета Виктор Чертов.

«У нас в каждом классе — Пушкин, тема Великой Отечественной войны, литературная карта России и обязательный раздел "Литература народов России", — сказал он. — Раздел зарубежной литературы получил название "Зарубежная литература в зарубежных переводах", появилась обязательная рубрика "Мастера русских переводов".

Кто подружит физику с математикой

При написании учебников по русскому языку авторы поставили цель — подготовить грамотных граждан, свободно владеющих родным языком в различных ситуациях и сферах общения, рассказала завкафедрой риторики и культуры речи МПГУ Елена Ерохина. «Наш подход — патриотический, национально-ориентированный, — отметила она. — При этом в учебнике будут задания по форматам ЕГЭ, чтобы ученикам было проще готовиться к этому обязательному для всех выпускников экзамену».

Большая реформа ожидает естественно-научный цикл, анонсировал Сергей Кравцов. Корпус учебников по математике, физике, химии, биологии и информатике готовит коллектив Российской академии наук, задача которого — подружить между собой предметы.

«Раньше каждый учебник жил своей жизнью, теперь стоит задача увязать предметы между собой», — объяснил Кравцов.

Пришло время актуализировать содержание учебников, развил мысль министра вице-президент РАН Степан Калмыков. Если в химии с физикой формулы остаются те же, то знания по информатике обновляются стремительно. Но и с первыми двумя предметами есть проблемы.

«Математический аппарат учебников по физике опережает курс школьной математики», — посетовал Калмыков, что опять же осложняет и учебный процесс, и подготовку к ЕГЭ.

Отдельно академики настаивают на проведении психолого-педагогической экспертизы каждого пособия. Они хотят оценить, как справляются ученики с нагрузкой, нужно ли упростить изучение отдельных тем или перенести их в более старшие классы.